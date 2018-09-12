Хочу служить в армии. Юнармейцам вручили значки и удостоверения «Горных стрелков»

«Горные стрелки» вернулись с окружных учебно-полевых сборов более мужественными, сильными и выносливыми.

За десять дней 48 молодых бойцов из Салехарда, Лабытнанги, посёлка Тазовский, Приуральского, Ямальского и Шурышкарского районов прошли настоящую школу жизни, в лесу молодые юнармейцы учились выживать в сложных условиях.

Воспитанники военно-патриотических центров, кадетских классов, туристско-спортивных клубов освоили программу сборов. В неё вошли обучающий семинар по туристической, скалолазной, огневой, тактической, военно-медицинской подготовке и элементы поисково-спасательных работ, практические занятия по военно-тактической, военно-медицинской подготовке. Юнармейцы совершили групповое восхождение на вершину горы, участвовали в соревнованиях на военизированной полосе препятствий и по пулевой стрельбе, а также в военно-тактической игре — страйкбол. Для ребят также организовали выставку вооружения и экипировки УФСИН РФ, экскурсию в музей воинской славы в поселке Харп. Мальчишки познакомились с образцами оружия и смогли примерить на себя экипировку бойцов спецподразделений.

Экскурсию в музее боевой славы для молодых бойцов провёл Владимир Бережной — руководитель кадетского класса и непосредственный организатор музея. Владимир Павлович с особым трепетом и любовью относится к экспонатам музея, да и большинство из них принёс в музей именно он, поэтому о каждом может часами рассказывать. В нем представлены образцы военной формы от рядового до главнокомандующего, которые использовались во время войны. Некоторые крупногабаритные экспонаты было не только сложно достать, но и доставить на Север, но все же в музее удалось собрать много интересных и эксклюзивных вещей.

По итогам сборов всем успешно прошедшим испытания вручили нагрудные значки и удостоверения «Горный стрелок». Лучшими по общей физподготовке и рукопашному бою были юнармейцы из Ямальского района, в личном зачете — Сергей Тогачёв. По прохождению тактической подготовки с использованием учебного оружия не было равных ребятам из Шурышкарского района и города Лабытнанги.

«Самым запоминающимся в этих сборах был поход в горы. Никто не ожидал, что будет настолько сложно, но, невзирая на дождь, мы справились. Вымотались немного, но в этом и суть подобных мероприятий. Когда взобрались и преодолели почти весь путь, первое, о чём подумал — о красоте. Вниз смотришь и сразу понимаешь, насколько красивы наши леса и поля, наша природа. Хочу служить в армии и защищать свою Родину, надеюсь и в следующем году, если ничего не изменится, я смогу принять участие в сборах ещё раз», — поделился впечатлениями участник сборов из Салехарда Георгий Врачуев.

За всё время проведения окружных учебно-полевых сборов допризывной молодёжи на территории автономного округа его участниками стали более 300 юношей. Как сообщает Окружной молодежный центр, многие из них продолжили свое обучение по военным специальностям или же после службы связали свою жизнь с военной сферой.