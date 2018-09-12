Дель Пьеро оценил вклад Роналду в успехи «Реала» выше, нежели Зидана

"Вклад тренера в успехах команды превосходит заслуги отдельного игрока. Но я думаю, что нет тренера, который бы мог дать больше команде, чем Криштиану Роналду. Я говорю это, даже учитывая то, что сделал Зидан для «Реала». Это было необычайно, он превзошел все мои ожидания", — цитирует бывшего футболиста La Gazzetta dello Sport.