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Дель Пьеро оценил вклад Роналду в успехи «Реала» выше, нежели Зидана
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Дель Пьеро оценил вклад Роналду в успехи «Реала» выше, нежели Зидана 

Soccer News 7 часов назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Алессандро Дель Пьеро оценил вклад португальского форварда Криштиану Роналду в успехи мадридского "Реала" выше, нежели французского наставника Зинедина Зидана.
"Вклад тренера в успехах команды превосходит заслуги отдельного игрока. Но я думаю, что нет тренера, который бы мог дать больше команде, чем Криштиану Роналду. Я говорю это, даже учитывая то, что сделал Зидан для «Реала». Это было необычайно, он превзошел все мои ожидания", — цитирует бывшего футболиста La Gazzetta dello Sport.
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