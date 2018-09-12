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В Норвегии состоялся чемпионат по «смертельным» прыжкам в воду
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В Норвегии состоялся чемпионат по «смертельным» прыжкам в воду 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
В Норвегии состоялось необычное спротивное состязание, чемпионат по «смертельным» прыжкам в воду World Championship of Death Diving. Задача участников — удариться об воду как можно больнее, сообщает Mashable.
Смельчаки, участвующие в соревновании, падают в бассейн лицом вперед, входят в воду максимально криво и, на первый взгляд, всячески демонстрируют свой непрофессионализм.
На деле же участники World Championship of Death Diving обладают неплохой квалификацией. Их задача сделать так, чтобы трюки ныряльщиков казались кривоватыми, а столкновение с водой — болезненным.
Жюри конкурса оценивают скорость падения, технику прыжков и предполагаемую силу удара об воду.
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