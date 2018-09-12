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В женской консультации недалеко от Савеловского проведут день открытых дверей
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В женской консультации недалеко от Савеловского проведут день открытых дверей 

Управа района Савеловский города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В женской консультации на улице Степана Супруна недалеко от Савеловского в пятницу, 14 сентября, проведут очередной день открытых дверей. На мероприятие приглашают будущих родителей, а также бабушек и дедушек. Об этом сообщили в администрации учреждения здравоохранения.
— Гостям расскажут о физиологии беременности, медицинском наблюдении и психопрофилактической подготовке к родам, — поделился представитель администрации.
Вход свободный. Начало в 11.00. Женская консультация расположена по адресу ул. Степана Супруна, д. 3. (мю)
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