В женской консультации недалеко от Савеловского проведут день открытых дверей

В женской консультации на улице Степана Супруна недалеко от Савеловского в пятницу, 14 сентября, проведут очередной день открытых дверей. На мероприятие приглашают будущих родителей, а также бабушек и дедушек. Об этом сообщили в администрации учреждения здравоохранения.

— Гостям расскажут о физиологии беременности, медицинском наблюдении и психопрофилактической подготовке к родам, — поделился представитель администрации.

Вход свободный. Начало в 11.00. Женская консультация расположена по адресу ул. Степана Супруна, д. 3. (мю)