Неймар назвал арбитра матча Бразилия — Сальвадор клоуном

Форвард сборной Бразилии Неймар назвал арбитра вчерашнего товарищеского матча своей команды против Сальвадора клоуном, информирует AS.

Так, в комментариях после игры 26-летний нападающий «селесао» сказал: «Его действия — это отсутствие уважения не только ко мне, но и ко всем моим партнерам по команде. Сложно играть с полученными желтыми карточками. Человек специально приехал, чтобы разбить нашу игру. Если этот клоун не хочет назначать пенальти, то пусть не назначает, но давать за это предупреждение… Все видели, что это был фол, он тоже был рядом. Это был пенальти».