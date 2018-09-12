Группы «Ария» и «Пилот» станут хедлайнерами фестиваля «Мир без наркотиков»

23 сентября в СК «Юбилейный» в Петербурге состоится 12-й Ежегодный фестиваль для подростков и молодежи «Мир без наркотиков» (12+).

Известные музыканты, спортсмены, художники и театральные артисты соберутся на территории спорткомплекса, чтобы открыто поговорить об одной из самых актуальных проблем российской действительности — проблеме наркомании и алкоголизма.

По замыслу организаторов, шестичасовой марафон, наполненный чистым искусством, активным и здоровым отдыхом, будет нести в себе все радости незамутненного рассудка, а откровенная видеохроника, выступления бывших наркозависимых и известных деятелей искусств, ведущих здоровый образ жизни, смогут поставить точку в сомнительной «романтике» саморазрушения.

Программу фестиваля охватят две музыкальные сцены. Главную сцену отдадут под выступления хэдлайнеров: групп «Ария» и «Пилот», которые представят полноценные программы и будут чередоваться с демонстрацией тематических видеосюжетов и историями бывших пациентов наркоклиник. Организаторы «Мира без наркотиков» не ставят своей целью формальную пропаганду здорового образа жизни, но стремятся дать возможность каждому сделать свой осознанный выбор!

Начало в 17.00.