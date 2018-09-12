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Группы «Ария» и «Пилот» станут хедлайнерами фестиваля «Мир без наркотиков»
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Группы «Ария» и «Пилот» станут хедлайнерами фестиваля «Мир без наркотиков» 

АиФ Санкт-Петербург 6 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
23 сентября в СК «Юбилейный» в Петербурге состоится 12-й Ежегодный фестиваль для подростков и молодежи «Мир без наркотиков» (12+).
Известные музыканты, спортсмены, художники и театральные артисты соберутся на территории спорткомплекса, чтобы открыто поговорить об одной из самых актуальных проблем российской действительности — проблеме наркомании и алкоголизма.
По замыслу организаторов, шестичасовой марафон, наполненный чистым искусством, активным и здоровым отдыхом, будет нести в себе все радости незамутненного рассудка, а откровенная видеохроника, выступления бывших наркозависимых и известных деятелей искусств, ведущих здоровый образ жизни, смогут поставить точку в сомнительной «романтике» саморазрушения.
Программу фестиваля охватят две музыкальные сцены. Главную сцену отдадут под выступления хэдлайнеров: групп «Ария» и «Пилот», которые представят полноценные программы и будут чередоваться с демонстрацией тематических видеосюжетов и историями бывших пациентов наркоклиник. Организаторы «Мира без наркотиков» не ставят своей целью формальную пропаганду здорового образа жизни, но стремятся дать возможность каждому сделать свой осознанный выбор!
Начало в 17.00.
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