Этот швед не любит рукопожатия и куриные ножки. Кто он — лучший бомбардир КХЛ прямо сейчас? но заво

Линус Виделл — прямо сейчас лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ. В активе нападающего рижского «Динамо» 7 (4+3) очков в пяти матчах. Швед уже шесть лет выступает в лиге и до этого сезона на звание самого результативного хоккеиста не претендовал. Но вместе с «Динамо» Линус выдал потрясающий старт. Виделл выступал за рижан в сезоне 2014/15, однако потом команду покинул, и вот этим летом вернулся.

Очков Виделл в этом сезоне не набирал лишь в игре с «Магниткой», в остальных же неизменно либо гол, либо передачи. Вот так, например, он забивал в большинстве московскому «Динамо».

Рукопожатия и куриные ножки

Линус не был звездой ни в шведском чемпионате, ни в КХЛ. Уехать в Америке ему вообще не удалось. Шанс был в 2008 году, но шведский «Седертелье» удержал хоккеиста трехлетним контрактом. В 2011 году Виделл сменил SHL на КХЛ. Причем, переезд был вынужденным. У шведского «АИК», где играл тогда форвард, возникли экономические сложности, и им пришлось расстаться с одним из лидеров.

Сезон в «Югре», Северстали », потом рижское «Динамо», «Торпедо», «Куньлунь» и «Трактор». В дебютной встрече в КХЛ Линус забил гол. Причем, «Югра» играла со СКА. Питерцы, впрочем, все равно выиграли в овертайме — 5:4.

— Россия удивляла рукопожатиями. Каждый день нужно делать круг по раздевалке, чтобы поприветствовать партнеров. Вторым сюрпризом стало всеобщее помешательство на куриных ножках. Повара в столовой их готовили каждый день, а ребята не жаловались и ели их с удовольствием. Хотя могли выбрать что-нибудь другое. В итоге ножки мне здорово поднадоели, больше я их не ем, — рассказал хоккеист в интервью.

Китайский шок Виделль делился совершенно дикими историями из России и Китая. Например, в Нижнем Новгороде как-то чуть не обокрали Картера Эштона

— Однажды Картер Эштон из «Торпедо» шел от арены к стоянке, где его уже ждал водитель. Неожиданно к нему подбежал парень с ножом. Эштон на автомате заорал: «Я не говорю по-русски!» и посеменил дальше. А грабитель был настолько ошарашен, что попросту растерялся, — вспоминал Линус в интервью.

В «Куньлуне» первое время отсутствовал точильщик коньков, не хватало экипировки. Ну, и народу на трибунах не было. «Странное ощущение — выходишь на лед и слышишь, о чем говорят болельщики», — удивлялся хоккеист. Покинул же китайский клуб швед из-за того, что не смог перевезти в Пекин свою семью. Крупный город, загазованный воздух и толпы людей — не самое подходящее место, чтобы воспитывать дочку.

Медведь

Линуса иногда называют медведем. Полное имя шведа — Линус Бьерн Виделль. Со шведского Бьерн переводится как «медведь». Оказавшись в «Тракторе», где медведь является талисманом клуба, без шуток не обошлось. Кстати, Виделль стал первым шведом в истории челябинского клуба. Начало прошлого сезона 33-летний форвард пропустил из-за травмы, но потом набрал ход и был полезен команде в «регулярке» и плей-офф. В «Тракторе» Линус не остался и переехал в Латвию. Вместо него челябинцы пригласили Стоа и Бекстрема.

В Риге Линус выходит в центре первого звена. Может швед сыграть и на фланге, причем на любом. Анкипанс выпускает его и в большинстве. Прямо сейчас Виделль лучший не только в «Динамо», но и в лиге. Не пожалел ли «Трактор», что не удержал первого шведа в истории клуба?

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