Нижний Новгород был лучшим городом из всех, кто принимал чемпионат мира по футболу — 2018

К такому выводу пришла делегация польских журналистов, на днях побывавшая в нашем регионе.

Программа у гостей была по-настоящему обширная. За несколько дней они успели полюбоваться на новый стадион, станцию метро «Стрелка», прогуляться по улице Рождественская, покататься на канатной дороге и, конечно, посетить Нижегородский кремль. Здесь они встретились с представителями правительства Нижегородской области и обсудили вопросы сотрудничества.

— Нам важно развивать дружественные отношения с польским народом. Мы готовы всячески способствовать развитию делового гуманитарного сотрудничества, организовать в регионе дни польской культуры, — поприветствовала гостей директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева . — Ежегодно у нас проходит фестиваль польского кино, очень популярный у нижегородских зрителей. К сожалению, контактов на уровне «побратимства» с польским народом у нас нет. Но сейчас мэрия города активно занимается этим вопросом.

Во время круглого стола представители правительства региона и польские гости обсудили множество важных вопрос. Они затронули и тему экологии, и проблем региона. Не смогли гости обойти стороной и прошедший чемпионат мира.

— Один из наших коллег, известный политолог, живет в Шотландии, в окрестностях Эдинбурга. И говорит, что все его друзья и коллеги воспоминают матч Англия — Панама. И все болельщики, которые приезжали в ваш город, говорят, что самым лучшим городом, который принимал чемпионат мира, была не Москва и не Петербург, а именно Нижний Новгород, — поделился политолог и блогер Конрад Ренкас после окончания конференции. — Я думаю, что чемпионат мира стал для Нижнего Новгорода endcap (товарная экспозиция. — Ред.) Было очень важно показать англичанам и другим болельщикам этот туристический центр. Я думаю, это повлияет на развитие области в целом и докажет, какой бывает Россия, потому что Москва — это город для туристов, а здесь — та Россия, которую все любят.

Нижний Новгород — не последняя точка в путешествии польских гостей. Следующая цель — Ярославль.

На вопрос, зачем журналисты решили узнать Россию, политолог заявил, что они намерены «доказать полякам, что в России нет врагов для них».

— Это тяжелое время для всех наций, тяжелое время в отношениях России и Европы, но мы верим в гражданскую дипломатию. У нас тяжелая история, мы все это знаем, но мы братья. Брат с братом не всегда живет хорошо, не всегда может любить, но он брат. Поляки с россиянами могут жить вместе, и мы найдем то, что может нас объединить. Поэтому мы сюда и приехали, чтобы показать полякам, что здесь не может быть врагов Польши, и доказать россиянам, что мы не враги России, — сказал Ренкас.

Одним из главных на встрече стал и вопрос экономического сотрудничества, которое после украинского кризиса и введения санкций сильно осложнилось. По мнению иностранного гостя, польские сельхозпроизводители стали «жертвами этой экономической войны».

— Я не первый раз в России и узнал, что мы жертвы это войны, а не Россия. Ваше сельское хозяйство становится лучше и лучше после эмбарго, а мы, поляки, чехи и другие европейские страны, потеряли миллиарды долларов. И сейчас мы не знаем, это санкции против России или против нас, — заявил Ренкас.

Однако все участники встречи выразили надежду, что этот барьер будет преодолен.