Осака и Леброн Джеймс посетили известное телешоу Эллен Дедженерес

Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака стала гостьей популярного телешоу «Ellen». Вторым гостем стал лёгкий форвард команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс , а третьим — известный голливудский актёр Чаннинг Татум.

Фотография со всеми приглашёнными участниками появилась в «сторис» официальной страницы шоу в «инстаграме».