Осака и Леброн Джеймс посетили известное телешоу Эллен Дедженерес 

Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака стала гостьей популярного телешоу «Ellen». Вторым гостем стал лёгкий форвард команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, а третьим — известный голливудский актёр Чаннинг Татум.
Фотография со всеми приглашёнными участниками появилась в «сторис» официальной страницы шоу в «инстаграме».
20-летняя Осака выиграла свой первый турнир «Большого шлема», обыграв в финале американскую теннисистку Серену Уильямс — 6:2, 6:4. Впрочем, как решающий матч, так и награждение чемпионки, были омрачёны скандалом — Уильямс обвинила португальского судью Карлоса Рамоса в сексизме за то, что тот дважды оштрафовал её за неспортивное поведение. Кроме того, Серена назвала судью лжецом и вором.