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Спортсмены из Хорошево-Мневников примут участие в турнире по стритболу
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Спортсмены из Хорошево-Мневников примут участие в турнире по стритболу 

Управа района Хорошево-Мневники 6 часов назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Спортсмены из района Хорошево-Мневники примут участие в окружных соревнованиях по стритболу, которые пройдут в СЗАО в рамках спартакиады «Спорт для всех» 15 сентября.
— К участию в турнире допускаются все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Победители и призеры будут награждены, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта Северо-Западного округа.
Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» по адресу: улица Габричевского, владение 1. Начало в 15.00. (мо)
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