Спортсмены из Хорошево-Мневников примут участие в турнире по стритболу

Спортсмены из района Хорошево-Мневники примут участие в окружных соревнованиях по стритболу, которые пройдут в СЗАО в рамках спартакиады «Спорт для всех» 15 сентября.

— К участию в турнире допускаются все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Победители и призеры будут награждены, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта Северо-Западного округа.

Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» по адресу: улица Габричевского, владение 1. Начало в 15.00. (мо)