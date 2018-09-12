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Нина Мозер: Федор Климов будет гениальным тренером
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Нина Мозер: Федор Климов будет гениальным тренером 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Тренер фигуристов Нина Мозер рассказала о том, что объявивший о завершении карьеры Федор Климов стал тренером, передает "Советский спорт".
"Я дала возможность Феде Климову поработать с одной парой и поняла, что он будет гениальным тренером, — сказала Мозер. — Когда я увидела то, что он сделал за полтора месяца, то просто обалдела.
Тренер сообщила, что доверит своему подопечному тренировать взрослую пару.
"Он настолько умный человек, который впитал в себя такие вещи, сам их продумал и сам развил. Я даже предложила ему сделать научную работу для будущего. С ним очень интересно дискутировать и разговаривать. Это будет взрослая пара, не юниорская. И у нее будет тренер — скорее всего, Федор Климов", — рассказала она.
В воскресенье стало известно о том, что 28-летний Климов, выступавший в паре с Ксенией Столбовой, объявил о завершении карьеры В 2014 году пара выиграла золото Олимпиады командном турнире.
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