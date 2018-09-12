Нина Мозер: Федор Климов будет гениальным тренером

"Я дала возможность Феде Климову поработать с одной парой и поняла, что он будет гениальным тренером, — сказала Мозер. — Когда я увидела то, что он сделал за полтора месяца, то просто обалдела.

Тренер сообщила, что доверит своему подопечному тренировать взрослую пару.

"Он настолько умный человек, который впитал в себя такие вещи, сам их продумал и сам развил. Я даже предложила ему сделать научную работу для будущего. С ним очень интересно дискутировать и разговаривать. Это будет взрослая пара, не юниорская. И у нее будет тренер — скорее всего, Федор Климов", — рассказала она.