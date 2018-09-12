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В футбольном турнире на Кубок Ивана Воронцова победили военные
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В футбольном турнире на Кубок Ивана Воронцова победили военные 

Управа района Новогиреево 6 часов назад
Фото: Управа района Новогиреево
Традиционный турнир памяти легендарного футболиста из Новогиреева Ивана Ивановича Воронцова состоялся в Новогиреево в День города.
В турнире приняли участие четыре команды: Электродепо «Новогиреево», воинской части № 11135, расположенной на территории района Новогиреево, сотрудников Центра досуга и спорта «Новогиреево» и сборная жителей района Новогиреево.
О результатах турнира корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» рассказал его организатор, руководитель ЦДС «Новогиреево», депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Владимир Борисов. По словам Борисова, борьба была упорной и победу не хотел уступать никто.
В итоге Кубок достался команде воинской части № 11135, второе место заняла команда Электродепо «Новогиреево», третье место досталось сборной ЦДС «Новогиреево».
Награждение победителей прошло на торжествах по случаю Дня города. Призы, кубки и медали победителям вручили глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв и глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов.
Фото — Александр Калугин.
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