В футбольном турнире на Кубок Ивана Воронцова победили военные

Традиционный турнир памяти легендарного футболиста из Новогиреева Ивана Ивановича Воронцова состоялся в Новогиреево в День города.

В турнире приняли участие четыре команды: Электродепо «Новогиреево», воинской части № 11135, расположенной на территории района Новогиреево, сотрудников Центра досуга и спорта «Новогиреево» и сборная жителей района Новогиреево.

О результатах турнира корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» рассказал его организатор, руководитель ЦДС «Новогиреево», депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Владимир Борисов . По словам Борисова, борьба была упорной и победу не хотел уступать никто.

В итоге Кубок достался команде воинской части № 11135, второе место заняла команда Электродепо «Новогиреево», третье место досталось сборной ЦДС «Новогиреево».