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Украинский клуб со скандалом уволил главного тренера
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Украинский клуб со скандалом уволил главного тренера 

Газета.Ru + ещё 3 4 часа назад
Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Сергей Валяев был со скандалом уволен со своего поста, сообщает "Советский спорт".
Причиной такого решения называется несоответствие этическим и профессиональным качествам. Теперь исполнять обязанности главного тренера команды будет Александр Горяинов.
"Беру на себя всю ответственность за мою рекомендацию Сергея Валяева и назначения его на должность главного тренера нашего клуба. Это моя личная ошибка, поскольку я не мог представить, что взвешенный, спокойный и толерантный человек, который хорошо работал в нашей команде «Металлист Юниор», получив все полномочия и власть руководителя, превратился в грубое, непоследовательное, бессистемное лицо.
К большому сожалению Сергей Валяев начал плести интриги, конфликтовать почти со всеми сотрудниками, создавать различные группировки в командной среде", — заявил генеральный директор Владимир Линке.
Ранее кроты вырыли норы на стадионе «Шахтера» перед матчем Лиги чемпионов.
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