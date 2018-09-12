Украинский клуб со скандалом уволил главного тренера

Причиной такого решения называется несоответствие этическим и профессиональным качествам. Теперь исполнять обязанности главного тренера команды будет Александр Горяинов

"Беру на себя всю ответственность за мою рекомендацию Сергея Валяева и назначения его на должность главного тренера нашего клуба. Это моя личная ошибка, поскольку я не мог представить, что взвешенный, спокойный и толерантный человек, который хорошо работал в нашей команде «Металлист Юниор», получив все полномочия и власть руководителя, превратился в грубое, непоследовательное, бессистемное лицо.

К большому сожалению Сергей Валяев начал плести интриги, конфликтовать почти со всеми сотрудниками, создавать различные группировки в командной среде", — заявил генеральный директор Владимир Линке.

Ранее кроты вырыли норы на стадионе «Шахтера» перед матчем Лиги чемпионов.