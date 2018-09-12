Марина Кисконен забила решающий гол в ворота ЦСКА

Женская команда «Чертаново» сыграла с ЦСКА на «Арене Чертаново» во вторник, 11 сентября. Матч закончился победой наших футболисток.

Как сообщалось ранее, ЦСКА — непростой противник. Команда «Чертаново» за всю свою историю ни разу не выиграла у красно-синих: всего два гола удалось забить «чертановкам» в ворота ЦСКА — их исполнила Маргарита Черномырдина

«Чертаново» и ЦСКА до этой встречи занимали соседние позиции в турнирной таблице Чемпионата России по футболу среди женщин. Прошедший матч определил шансы команд попасть в Лигу Чемпионов.

И вот свершилось — победа. Команда «Чертаново» одолела ЦСКА со счетом 1:0. На поле блеснула Марина Кисконен

«Игра была от ножа. Никто не хотел уступать. Все прекрасно понимали значимость этого матча. Для нас лично, эта игра была принципиальной, потому что мы не могли победить ЦСКА очень долго, при том, что мы хорошо играли. И я очень рад, что мы одержали эту победу», — рассказал в интервью после матча главный тренер ЖФК «Чертаново» Сергей Лаврентьев

Наставник отметил, что игра выдалась сложной: было много стыков, чувствовался накал. Судьям тоже было тяжело.

Отметим, что за игру предупреждения получили семь футболисток. Игрок ЦСКА Карина Блынская была удалена с поля.

Теперь команда «Чертаново» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. До завершения соревнований осталось два тура.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/09/12/44741/