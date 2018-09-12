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Курские спасатели меряются профессионализмом
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Курские спасатели меряются профессионализмом 

КурскТВ 6 часов назад
В Курске открылись XVIII Областные соревнования по многоборью спасателей. В течении 4 дней с помощью различных заданий участникам предстоит показать наработанные приемы реагирования и аварийных ситуациях.
Состязания включают в себя 4 этапа: техногенный, природный, трехкилометровый кросс, а также комплексное силовое упражнение. Но самое главное, это правильное использование своего штатного спасательного оборудования, которым приходится пользоваться каждый день в реальном времени.
13 сентября на базе Аварийно-спасательной службы Курской области, состоится подведение итогов и награждение победителей.
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