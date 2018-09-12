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«По Красной площади прошлись и решили, что уже в плей-офф?» Жесткое заявление бывшего гендиректора «Динамо»
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«По Красной площади прошлись и решили, что уже в плей-офф?» Жесткое заявление бывшего гендиректора «Динамо» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 6 часов назад
Член совета директоров московского «Динамо» и бывший гендиректор клуба Сергей Федоров прокомментировал текущие результаты московской команды. Напомним, что бело-голубые выиграли только один из пяти матчей на старте сезона.
— Ситуация с игровыми результатами основной команды такова, что в ближайшее время потребуется нелицеприятный разговор и с менеджментом, и с тренерским штабом, — отметил Федоров. — К началу сезона были созданы идеальные финансовые условия для клуба и полный карт-бланш на формирование команды. Были громкие заявления менеджмента, что в части спортивных результатов все будет максимально эффективно. И что, по Красной площади прошлись и решили, что уже в плей-офф?
Беспокойство Совета директоров состоит и в том, что помимо не самых лучших спортивных результатов, есть вопросы и к финансовой и исполнительской дисциплине менеджмента. Моя позиция такова, что руководители клуба должны исполнять свои обязанности, а не влезать в зону ответственности тренера. Кстати, нынешний тренерский штаб формировался без учета мнения главного тренера. (Александр Рогулев)
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