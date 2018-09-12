«По Красной площади прошлись и решили, что уже в плей-офф?» Жесткое заявление бывшего гендиректора «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» и бывший гендиректор клуба Сергей Федоров прокомментировал текущие результаты московской команды. Напомним, что бело-голубые выиграли только один из пяти матчей на старте сезона.

— Ситуация с игровыми результатами основной команды такова, что в ближайшее время потребуется нелицеприятный разговор и с менеджментом, и с тренерским штабом, — отметил Федоров. — К началу сезона были созданы идеальные финансовые условия для клуба и полный карт-бланш на формирование команды. Были громкие заявления менеджмента, что в части спортивных результатов все будет максимально эффективно. И что, по Красной площади прошлись и решили, что уже в плей-офф?