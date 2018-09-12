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МОК предлагает Японии перейти на летнее время для проведения Олимпиады-2020
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МОК предлагает Японии перейти на летнее время для проведения Олимпиады-2020 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Власти Японии могут перейти на летнее время для более комфортного проведения Олимпиады 2020 года в Токио. Эта идея обсуждается из-за жары, которая царила в стране в июле и августе. Из-за жары летом погибли минимум 120 человек.
— Марафон и подобные мероприятия будут начинаться рано утром, — цитирует AFP главу координационной комиссии МОК Джона Коутса. — Но солнце встает очень рано. Идея перейти на летнее время — это хорошее решение. Мы обращаем внимание на обстановку в стране. Очень важно учитывать возможные последствия воздействия жары на участников и зрителей.
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