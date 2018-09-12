МОК предлагает Японии перейти на летнее время для проведения Олимпиады-2020

Власти Японии могут перейти на летнее время для более комфортного проведения Олимпиады 2020 года в Токио. Эта идея обсуждается из-за жары, которая царила в стране в июле и августе. Из-за жары летом погибли минимум 120 человек.