В Оренбурге открыта новая спортивная площадка

Для жителей поселка Карачи неделя началась с долгожданного открытия: у средней общеобразовательной школы №35 закончились работы по созданию многофункциональной спортивной площадки (ул. Беляевская, 57). Ее строительство велось в рамках исполнения наказов избирателей.

На торжественном открытии, собравшем жителей Карачей разных возрастов, с горожанами встретились заместитель председателя Законодательного Собрания Оренбургской области Олег Димов, депутаты городского Совета Роман Цуканов и Владимир Курников, а также председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Оренбурга Ранит Юсупбаев.

Построенная площадка отвечает современным требованиям: имеет удобную беговую дорожку, прорезиненное искусственное покрытие и разметку для занятий мини-футболом. Здесь можно заниматься волейболом и баскетболом, а также тренироваться на уличных тренажерах.

Отличным дополнением площадки служит специально оборудованная для комфортного нахождения болельщиков зрительская зона. Для занятий в вечернее время предусмотрено уличное освещение.

«Спортивная площадка — это место, где можно приобщиться к здоровому образу жизни. Уверен, она в надежных руках и послужит преумножению спортивных побед оренбуржцев», — подчеркнул городской депутат Роман Цуканов.

Право символического открытия было предоставлено тем, кто ждал площадку сильнее всего — юным спортсменам округа.

«Надеемся, в будущем кто-то из ребят, начавших заниматься на площадке, будет представлять Россию на Олимпиаде, — обратился к юным оренбуржцам депутат городского Совета Владимир Курников. — Наказ выполнен, дело за вами!»

В округе №14 спорт любят. Это на деле доказали воспитанники школьных спортивных секций округа, которые подготовили к этому дню показательные выступления.

«Открытие спортивно-игровой площадки — это значимое событие не только для наших школьников, а для всех жителей района, — рассказала директор МОАУ СОШ №35 Валентина Маслова. — Теперь ребята смогут полноценно повышать свои физические способности».