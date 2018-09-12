Погба рассматривает вариант с «Барселоной»

Полузащитник сборной Франции по футболу и « Манчестер Юнайтед Поль Погба может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно. Игрок может перейти в испанскую «Барселону».

«Каталонцы» рассматривают возможность взять футболиста в аренду до конца сезона с обязательством выкупа по его окончании, сообщает Daily Star со ссылкой на испанского журналиста Эдуардо Инду.

Отмечается, что в сотрудничестве с игроком заинтересован капитан «Барсы» Лионель Месси , который уже обратился по этому вопросу к руководству команды. В лице Погба он видит долгосрочную замену уехавшему в Японию Андреасу Иньесте.

Ранее News.ru писал о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью попросил игрока не поднимать вопрос о переходе в ближайшее время.