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Жителей поселения приглашают принять участие в массовом забеге
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Жителей поселения приглашают принять участие в массовом забеге 

Администрация поселения Вороновское 6 часов назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Жителей поселения Вороновское приглашают принять участие в спортивном мероприятии, которое пройдёт 15 сентября в городском округе Троицк.
По словам организаторов, мероприятие проводится с целью привлечения жителей к регулярным занятиям физкультурой и пропаганды здорового образа жизни.
К участию приглашаются спортсмены всех возрастов, независимо от пола. Для участия в соревнованиях необходима предварительная регистрация в соответствии с Положением о проведении массового забега в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации».
Соревнования проводятся 15 сентября по адресу: г. Москва, г.о. Троицк, мкр-он «В» (МАУ ФКиС ГСОБ «Лесная»). Начало соревнований в 10.30.
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