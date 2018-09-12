Жителей поселения приглашают принять участие в массовом забеге

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Жителей поселения Вороновское приглашают принять участие в спортивном мероприятии, которое пройдёт 15 сентября в городском округе Троицк.

По словам организаторов, мероприятие проводится с целью привлечения жителей к регулярным занятиям физкультурой и пропаганды здорового образа жизни.

К участию приглашаются спортсмены всех возрастов, независимо от пола. Для участия в соревнованиях необходима предварительная регистрация в соответствии с Положением о проведении массового забега в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации».

Соревнования проводятся 15 сентября по адресу: г. Москва, г.о. Троицк, мкр-он «В» (МАУ ФКиС ГСОБ «Лесная»). Начало соревнований в 10.30.