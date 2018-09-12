Ещё
Сауль Ньигес: «Я исполнил мечту детства»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сауль Ньигес: «Я исполнил мечту детства» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес признался, что исполнил мечту детства. В матче Лиги наций с Хорватией в составе сборной Испании в родном городе Эльче Сауль забил, а его команда выиграла со счетом 6:0.
— Я исполнил мечту детства, — цитирует Cadena Cope Сауля. — Все сложилось лучше, чем я ожидал, чем мог бы мечтать. Когда забил гол, это было невероятно.
Сборная Испании сильно изменилась. Мы всегда стремимся забить как можно больше и победить. Чемпионат мира сложился тяжело, но теперь он в прошлом. Мы смотрим вперед.
Спорт-Экспресс: последние новости
Адвокат возглавит "Утрехт" Руслан Нигматуллин: "Сорвавшийся переход Терри - результат политического давления. Он не узнает, что такое тарасовский борщ" В Россию едет самый титулованный новичок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам10
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»4
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Терри отказался переходить в «Спартак»2
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение