Сауль Ньигес: «Я исполнил мечту детства»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес признался, что исполнил мечту детства. В матче Лиги наций с Хорватией в составе сборной Испании в родном городе Эльче Сауль забил, а его команда выиграла со счетом 6:0.

— Я исполнил мечту детства, — цитирует Cadena Cope Сауля. — Все сложилось лучше, чем я ожидал, чем мог бы мечтать. Когда забил гол, это было невероятно.

Сборная Испании сильно изменилась. Мы всегда стремимся забить как можно больше и победить. Чемпионат мира сложился тяжело, но теперь он в прошлом. Мы смотрим вперед.