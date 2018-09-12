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Дель Пьеро сравнил Криштиану Роналду с Леброном Джеймсом
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Дель Пьеро сравнил Криштиану Роналду с Леброном Джеймсом 

Спорт-Экспресс + ещё 2 6 часов назад
Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро сравнил трансфер нападающего Криштиану Роналду из "Реала" в туринский клуб с переходом Леброна Джеймса в «Лейкерс». По мнению экс-футболиста, прибытие Роналду рассматривалось как заявление о намерениях «старой синьоры» выиграть Лигу чемпионов, в то время как клуб из Лос-Анджелеса подписал, возможно, лучшего баскетболиста мира после восьми лет отсутствия титулов в НБА.
— Плохие результаты могут повлиять на вас, это точно, но последние финалы были потеряны против более сильных команд, — приводит Football Italia слова Дель Пьеро. — Это не из-за проклятия. Это случается с командами, которые так сильны, как «Ювентус». Когда-нибудь у них получится выиграть Лигу чемпионов, это их цель. «Юве» — клуб с амбициозным проектом. Мне это очень нравится. Это как «Лейкерс» с Леброном Джеймсом. Роналду — экстраординарный чемпион, у него тот менталитет, который есть только у великих спортсменов. Он знает, как распространить его по всей команде. Моя первая реакция, когда я услышал, что «Юве» собирается подписать Роналду? Я просто не поверил, подумал, что это розыгрыш.
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