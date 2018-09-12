Дель Пьеро сравнил Криштиану Роналду с Леброном Джеймсом

— Плохие результаты могут повлиять на вас, это точно, но последние финалы были потеряны против более сильных команд, — приводит Football Italia слова Дель Пьеро. — Это не из-за проклятия. Это случается с командами, которые так сильны, как «Ювентус». Когда-нибудь у них получится выиграть Лигу чемпионов, это их цель. «Юве» — клуб с амбициозным проектом. Мне это очень нравится. Это как «Лейкерс» с Леброном Джеймсом. Роналду — экстраординарный чемпион, у него тот менталитет, который есть только у великих спортсменов. Он знает, как распространить его по всей команде. Моя первая реакция, когда я услышал, что «Юве» собирается подписать Роналду? Я просто не поверил, подумал, что это розыгрыш.