«Реал» может потратить на новых игроков почти €400 млн

Как информирует AS, минувшим летом «сливочные» отказались от дорогостоящих трансферов, чем сэкономили большую часть средств. Отмечается, что возможными летними новичками «Реала» могли стать форварды «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и Неймар.

Бюджет может пойти на зимние трансферы, однако президент клуба Флорентино Перес намерен поднять вопрос о реконструкции стадиона, что ставит «королевский клуб» в затруднительное положение.

Ранее сообщалось, что болельщики «Реала» выбрали лучшего игрока августа.