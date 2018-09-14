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«Реал» может потратить на новых игроков почти €400 млн
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«Реал» может потратить на новых игроков почти €400 млн 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Мадридский "Реал" имеет в своем распоряжении €372 млн на приобретение новых футболистов, сообщает "Советский спорт".
Как информирует AS, минувшим летом «сливочные» отказались от дорогостоящих трансферов, чем сэкономили большую часть средств. Отмечается, что возможными летними новичками «Реала» могли стать форварды «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и Неймар.
Бюджет может пойти на зимние трансферы, однако президент клуба Флорентино Перес намерен поднять вопрос о реконструкции стадиона, что ставит «королевский клуб» в затруднительное положение.
Ранее сообщалось, что болельщики «Реала» выбрали лучшего игрока августа.
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