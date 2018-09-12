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СМИ: «Реал» попытается купить Неймара следующим летом
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СМИ: «Реал» попытается купить Неймара следующим летом 

Спорт-Экспресс + ещё 2 23 минуты назад
Фото: Soccer News
"Реал" все еще заинтересован в приобретении нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Le10Sport. «Королевский клуб» попробует заполучить 26-летнего бразильца следующим летом.
"Реал" уже установил контакт с отцом Неймара, чтобы подготовить почву для дальнейшего трансфера. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2022 ггода.
Неймар присоединился к «ПСЖ» в 2017 году. В составе парижского клуба он становился чемпионом Франции.
В текущем сезоне форвард провел 5 матчей за парижан и забил 4 гола.
Все о чемпионате Франции — здесь
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