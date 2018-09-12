Дуэль: оружие и кодекс боя чести

На пистолетах с десяти шагов! Когда-то фраза была понятна каждому мужчине. Искусство сатисфакции, ритуал дуэли, имеет древнюю историю и самый настоящий кодекс боя.

Изначально дуэль появилась в Италии. Начиная с XIV века мелкие дворяне задирали друг друга, ища любой повод для поединка с настоящим оружием. Потребовалось еще целых сто лет, чтобы дуэльная мода распространилась на всю Европу. В России же дуэль и вовсе появилась только при Петре I.

Дуэльные кодексы различались от страны к стране. Единым было одно: каждый дуэлянт должен обладать трезвым умом, твердо держать оружие и уметь сражаться. Поединок по правилам возможен лишь между равными по положению противники.

Надо заметить, что именно российские кодексы дуэлей на западе считались варварскими. Наши офицеры предпочитали холодному оружию огнестрельное, да и стрелялись с 10 шагов — практически в упор. Может, это и привело к полному запрету дуэлей.