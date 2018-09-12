Запчасти от мотоцикла Desmosedici GP18 команды Ducati MotoGP выставили на продажу 

Официальная благотворительная организация чемпионата MotoGP «Two wheels for Life» и заводская команда Ducati в рамках очередного благотворительного аукциона выставили на онлайн продажу оригинальный лот — боковой обтекатель от мотоцикла Ducati Desmosedici GP18.
Одним из дополнительных бонусов для покупателя станет возможность забрать покупку прямо из рук пилотов гоночной команды Ducati Хорхе Лоренсо и Андреа Довизиосо во время следующего Гран-При в Арагоне, в субботу 22 сентября.
На момент написания статьи цена лота составляла 300 британских фунтов стерлингов. Завершится аукцион через 5 дней, 16 сентября 2018.
Любопытно с чьего мотоцикла снимут обтекатель и кто поедет без него? =)