Запчасти от мотоцикла Desmosedici GP18 команды Ducati MotoGP выставили на продажу

Официальная благотворительная организация чемпионата MotoGP «Two wheels for Life» и заводская команда Ducati в рамках очередного благотворительного аукциона выставили на онлайн продажу оригинальный лот — боковой обтекатель от мотоцикла Ducati Desmosedici GP18.

Одним из дополнительных бонусов для покупателя станет возможность забрать покупку прямо из рук пилотов гоночной команды Ducati Хорхе Лоренсо и Андреа Довизиосо во время следующего Гран-При в Арагоне, в субботу 22 сентября.

На момент написания статьи цена лота составляла 300 британских фунтов стерлингов. Завершится аукцион через 5 дней, 16 сентября 2018.

Любопытно с чьего мотоцикла снимут обтекатель и кто поедет без него? =)