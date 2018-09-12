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В Екатеринбурге продолжат обустраивать прекрасные дворы
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В Екатеринбурге продолжат обустраивать прекрасные дворы 

Уралинформбюро 6 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Акция «Мой прекрасный двор», которую ежегодно проводит в Екатеринбурге «Зяблицев-Фонд», продолжит свое существование. Об этом сообщил депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев, передает «Уралинформбюро».
"В этом году мы привозили землю для обустройства клумб, наполняли сертифицированным песком песочницы, осуществлял ремонт и окраску имеющихся игровых и спортивных конструкций. Кроме того, устанавливали новые лавочки и новые площадки", — рассказал народный избранник.
По словам Зяблицева, заявок на благоустройство от екатеринбуржцев поступает еще очень много: «Так что будем и дальше делать наш город лучше».
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