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Промсвязьбанк запустил акцию «Бизнес-шопинг» для клиентов МСБ
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Промсвязьбанк запустил акцию «Бизнес-шопинг» для клиентов МСБ 

Волга Ньюс 6 часов назад
«Бизнес-шопинг» разделен на три этапа. В первый этап участникам необходимо совершить минимум три операции оплаты товаров или услуг на общую сумму 5 тыс. рублей, из которых одна — это покупка в категории «АЗС». Во второй этап — минимум пять операций на общую сумму 10 тыс. рублей, одна из которых это категория «Рестораны и кафе». В рамках третьего этапа нужно совершить минимум 10 операций на общую сумму 15 тыс. рублей, где одна из операций относится к категории «Такси». По итогам каждого из этапов будут разыгрываться карты «МЕГА подарок».
Победители акции будут выбраны в финале из числа участников, выполнивших все условия на каждом этапе. Главный приз — авиаперелет бизнес-классом с открытой датой на двоих. Клиентам, занявшим второе и третье места, будут вручен сертификат в магазин «Комус» на сумму 200 тыс. рублей и предоставлена возможность проведения командного мероприятия.
С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
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