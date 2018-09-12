Промсвязьбанк запустил акцию «Бизнес-шопинг» для клиентов МСБ

«Бизнес-шопинг» разделен на три этапа. В первый этап участникам необходимо совершить минимум три операции оплаты товаров или услуг на общую сумму 5 тыс. рублей, из которых одна — это покупка в категории «АЗС». Во второй этап — минимум пять операций на общую сумму 10 тыс. рублей, одна из которых это категория «Рестораны и кафе». В рамках третьего этапа нужно совершить минимум 10 операций на общую сумму 15 тыс. рублей, где одна из операций относится к категории «Такси». По итогам каждого из этапов будут разыгрываться карты «МЕГА подарок».

Победители акции будут выбраны в финале из числа участников, выполнивших все условия на каждом этапе. Главный приз — авиаперелет бизнес-классом с открытой датой на двоих. Клиентам, занявшим второе и третье места, будут вручен сертификат в магазин «Комус» на сумму 200 тыс. рублей и предоставлена возможность проведения командного мероприятия.

С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.