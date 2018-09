Виктория Боня защитила Егора Крида

Всё-таки русская женщина ничего не боится. Виктория Боня заступилась за Егора Крида в конфликте с бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Накатав исповедальное письмецо зачинщику конфликта.

Я очень люблю спорт! Я занималась дзюдо, когда жила в своём маленьком городе. Я знаю, что такое спортивная дисциплина, уважение противника на татами; и так же знаю, что такое быть публичным человеком. Особенно, когда ты не только что вышел на экраны, а когда целое поколение молодежи растёт, глядя на тебя!

Так вот, я всегда поддерживала наших спортсменов, не важно из Дагестана они или других республик и всегда называла их нашими, потому, что мы все жители одной страны, которая вбирает в себя различные вероисповедания и даже культуры!

У публичных людей есть большая ответственность перед народом, так как мы в какой-то степени являемся лидерами для своих фанатов и подаём миллионам людей пример. Я знаю Тимати более десяти лет, Егора Крида с его первого клипа, над которым мы работали вместе, это не просто мальчики, которые открывают рот под фонограмму, это большие артисты и артисты очень талантливые! У нас у каждого свой вкус к музыке, фильмам, спорту и о вкусах не спорят! При всём моём уважении к Хабибу как к спортсмену, я считаю, что слово «черт» несет в себе много агрессии и если хочется так называть человека, то делать это лучше не на публику! Это не только неуважительно, это призывает других людей к агрессии.

Я приезжала в Дагестан, я в восторге от его народа и считаю, что нам есть чему поучиться у дагестанцев! Кстати, по дороге туда встретила отца Хабиба, прямо в самолете, я подошла к нему и сказала — Вы воспитали такого прекрасного сына, низкий поклон Вам за это, спросила, как ему удалось воспитать такого ребёнка, на что он сказал — спорт и ни минуты свободного времени позволит вам сделать из ребёнка личность!

Поклонники, впрочем, слова Вики восприняли прохладно, некоторые и вовсе попросили удалить пост, пока и её саму не загребли под скандал и обвинили в каком-нибудь там не толерантности и агрессии. View this post on Instagram Я очень люблю спорт! Я занималась дзюдо, когда жила в своём маленьком городе. Я знаю, что такое спортивная дисциплина, уважение противника на татами; и так же знаю, что такое быть публичным человеком. Особенно, когда ты не только что вышел на экраны, а когда целое поколение молодежи растёт, глядя на тебя! Так вот, я всегда поддерживала наших спортсменов, не важно из Дагестана они или других республик и всегда называла их нашими, потому, что мы все жители одной страны, которая вбирает в себя различные вероисповедания и даже культуры! У публичных людей есть большая ответственность перед народом, так как мы в какой-то степени являемся лидерами для своих фанатов и подаём миллионам людей пример. Я знаю @timatiofficial Тимати более десяти лет, @egorkreed Егора Крида с его первого клипа, над которым мы работали вместе, это не просто мальчики, которые открывают рот под фонограмму, это большие артисты и артисты очень талантливые! У нас у каждого свой вкус к музыке, фильмам, спорту и о вкусах не спорят! При всём моём уважении к Хабибу как к спортсмену, я считаю, что слово «черт» несет в себе много агрессии и если хочется так называть человека, то делать это лучше не на публику! Это не только неуважительно, это призывает других людей к агрессии. Я приезжала в Дагестан, я в восторге от его народа и считаю, что нам есть чему поучиться у дагестанцев! Кстати, по дороге туда встретила отца Хабиба, прямо в самолете, я подошла к нему и сказала — Вы воспитали такого прекрасного сына, низкий поклон Вам за это, спросила, как ему удалось воспитать такого ребёнка, на что он сказал — спорт и ни минуты свободного времени позволит вам сделать из ребёнка личность! Хабиб @khabib_nurmagomedov — ты личность! Я всегда поддерживаю тебя, всегда желаю побед! Сегодня читая твоё обращение по отношению к своим друзьям и коллегам я хочу призвать к понимаю! Нам нельзя ссориться, мы должны говорить дипломатическим языком! Мы же не быдло, верно?!

A post shared by Victoria Bonya (@victoriabonya) on Sep 11, 2018 at 3:25am PDT Вика, пусть, мужчины разбираются сами. Хотя, Крид и Тимати поблагодарили Боне за поддержку.