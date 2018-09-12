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«Луч» оштрафовал форварда, удаленного через две минуты после выхода на замену
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«Луч» оштрафовал форварда, удаленного через две минуты после выхода на замену 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Главный тренер «Луча» Рустем Хузин сообщил «СЭ», что нападающий Станислав Прокофьев оштрафован за удаление в матче 10-го тура ОЛИМП — ФНЛ против «Тюмени» (0:0). Форвард вышел на замену во втором тайме и за две минуты получил желтую и красную карточки.
— Мы понимаем, что футболист вышел играть на эмоциях, хотел навязать борьбу и проявить себя, но в итоге подвел команду, — сказал Хузин. — С Прокофьевым, конечно, проведена серьезная беседа, он уже извинился перед партнерами. Повторяться такое не должно. Кроме того, Станислав оштрафован, но тренируется вместе со всеми, а вчера провел контрольный матч и даже имел несколько хороших моментов.
После десяти туров «Луч» из занимает 15-е место в ОЛИМП — ФНЛ с 10 очками. (Наталия СОЛОМАТИНА)
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