«Луч» оштрафовал форварда, удаленного через две минуты после выхода на замену

Главный тренер «Луча» Рустем Хузин сообщил «СЭ», что нападающий Станислав Прокофьев оштрафован за удаление в матче 10-го тура ОЛИМП — ФНЛ против «Тюмени» (0:0). Форвард вышел на замену во втором тайме и за две минуты получил желтую и красную карточки.

— Мы понимаем, что футболист вышел играть на эмоциях, хотел навязать борьбу и проявить себя, но в итоге подвел команду, — сказал Хузин. — С Прокофьевым, конечно, проведена серьезная беседа, он уже извинился перед партнерами. Повторяться такое не должно. Кроме того, Станислав оштрафован, но тренируется вместе со всеми, а вчера провел контрольный матч и даже имел несколько хороших моментов.

После десяти туров «Луч» из занимает 15-е место в ОЛИМП — ФНЛ с 10 очками. (Наталия СОЛОМАТИНА)