Евгений Куйвашев поздравил призеров финала национального чемпионата WorldSkills с высоким результатом по итогам соревнований

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил призеров финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» за вклад в укрепление статуса региона как одного из лидеров в России по подготовке квалифицированных кадров для современной экономики.

«Рад вас поздравить с выдающимся результатом в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы». Вы не только подтвердили свое мастерство, но и статус Свердловской области, одного из промышленных центров, центров подготовки квалифицированных кадров для современной экономики. Конечно же четвертое место нашей сборной — это отличный результат, который нужно превзойти уже на следующих соревнованиях. Я думаю, нашей команде это по силам и надо сделать все, чтобы случилось именно так. У нас уже началась разработка приоритетного регионального проекта «Молодые профессионалы», мы существенным образом будем внедрять международные стандарты в подготовку специалистов в наших колледжах, техникумах. И, конечно же, я уверен, что и ваш опыт, знания, умения являются примером для всех людей, кто сегодня получает профессию и готовится работать, развивая экономику Свердловской области. Ведь чем более высокая квалификация у специалиста, тем увереннее работа предприятий нашей области», — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел в Южно-Сахалинске. Свердловская область по итогам соревнований заняла четвертое место и таким образом вновь вошла в пятерку регионов-лидеров движения WorldSkills Russia. Наша сборная заняла четвертое место в рейтинге команд из 69 регионов России.

«Сложнее всего было морально, поскольку чувствуешь, что в тебя верят, на тебя возлагают большие надежды. Я сначала не верила в свой результат, но, когда все осознала, была очень рада, горда собой. Участие в движении WorldSkills уже сейчас сказывается на моей жизни. Перейдя на второй курс, я понимаю, что именно благодаря движению я многое знаю, во многом разбираюсь, даже могу дать совет однокурсникам. Я думаю, что участие в движении скажется и на построении карьеры, многие мои наставники и близкие говорят, что это очень помогает в дальнейшем — в развитии карьеры и трудоустройстве», — сказала студентка Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Надежда Ярина, завоевавшая золотую медаль в компетенции «Хлебопечение».

По словам главы региона, на Среднем Урале планируется поэтапное внедрение международных стандартов в систему подготовки студентов колледжей и техникумов. В 2017 году Свердловская область стала пилотным регионом, где одним из видов итоговой аттестации выпускников был демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Кроме того, расширяются возможности для профессионального роста преподавателей и мастеров-наставников, к формированию кадрового фонда привлекается бизнес. Евгений Куйвашев также отметил, что руководство региона рассчитывает на прорывные идеи и решения, креатив молодых специалистов, при создании «умного города», который будет построен в Екатеринбурге в случае победы российской заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025.

Евгений Куйвашев также пожелал национальной сборной успеха на первенстве EuroSkills-2018 в Будапеште. Соревнования пройдут с 26 по 28 сентября.