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Александр Мостовой перешел на тренерскую работу
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Александр Мостовой перешел на тренерскую работу 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Один из кумиров болельщиков 90-х, бывший лидер национальной сборной России Александр Мостовой возглавил футбольный клуб «КомАр» — команду, собранную из артистов, продюсеров и музыкантов.
Сегодня на стадионе «Луч» Мостовой был представлен в качестве главного тренера, а затем вместе с идейным вдохновителем и главным организатором «КомАра» — кинопродюсером Александром Морозовым вручил игрокам фирменные игровые футболки.
— Когда поступило предложение стать главным тренером, я долго не думал. Сейчас я занят несколькими проектами, и работа в «КомАре» — один из них, — прокомментировал «Вечерней Москве» свое назначение Мостовой. — У нас очень много интересных ребят, которых мы нередко видим на сцене или за сценой. Сейчас мы будем их видеть на футбольном поле, а я свое мастерство постараюсь передать им. Тренироваться будем по два раза в неделю. Все как в серьезной команде: отсутствие без уважительной причины — штраф, — улыбаясь сказал экс-полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты».
У «КомАра» действительно все на серьезном, почти профессиональном уровне — два комплекта формы — белая и красная, фирменные костюмы, кроссовки.
— В сентябре будем усиленно тренироваться, а с октября начнем проводить товарищеские матчи. Состав у нас не маленький, так что, как понимаете, конкуренция приличная, а основной состав на игру будет определять, конечно же, наш главный тренер. И мы очень рады, что Александр Мостовой принял наше предложение, — сказал Александр Морозов.
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