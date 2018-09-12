«Амур» победил «Адмирал» в первом дальневосточном дерби сезона

«Амур» на домашнем льду «Платинум-Арены» победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Николая Борщевского

Это было первое дальневосточное дерби в нынешнем сезоне. Повторный матч между командами снова состоится в Хабаровске 14 сентября.