«Амур» победил «Адмирал» в первом дальневосточном дерби сезона 

«Амур» на домашнем льду «Платинум-Арены» победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Николая Борщевского.
Счёт в игре был открыт на седьмой минуте после блестящего броска Игоря Руденкова, в этот момент «Амур» играл в численном преимуществе. Спустя три минуты Томаш Зогорна удвоил перевес хозяев, реализовав двойной численный перевес. На 16-й минуте единственную шайбу гостей записал на свой счёт Сергей Коньков. В начале второго периода Александр Горшков в третий раз поразил ворота Никиты Серебрякова, установив таким образом окончательный счёт.
Это было первое дальневосточное дерби в нынешнем сезоне. Повторный матч между командами снова состоится в Хабаровске 14 сентября.