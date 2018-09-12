Нурмагомедов вышел за рамки морали

Боже, как же хорошо было! Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор отложили психологическую войнушку в сторону и занялись любимым делом. Российский чемпион UFC в легком весе поведал о тяжелой тренировочной неделе. Порадовал отличным самочувствием и желанием столь же кропотливо продолжать подготовку к бою в Лас-Вегасе.

Ирландская скандальная звезда смешанных единоборств публикнул видео тренировок перед поединком 6 октября.

А грянуло, откуда не ждали. Рэпер Тимати вступился за артиста своего лейбла BlackStarЕгора Крида. 24-летний кумир мальчиков и девочек собирался навестить поклонников и поклонниц в Дагестане, да наткнулся на противодействие. Дошло до словесного экстремизма и угроз изнасилования. В результате концерт 9 сентября не состоялся.

Нурмагомедов, чей авторитет в Дагестане очень высок, прокомментировал эту новость в Instagram:

«Невелика потеря».

Заслуженный артист Чечни Тимати терять Кавказ как источник дохода был не намерен. Его видеообращение к Нурмагомедову отличали выдержанность и корректность. Общий посыл следующий: давайте жить мирно и заниматься общим делом — удовлетворять запросы публики. Разными способами, естественно. Одни — слащавыми песнями о любви, другие — выставляемой напоказ мужественностью.

На контрасте с обращением Тимати-дипломата ответ Нурмагомедова-варвара сразил ожесточенностью и непримиримостью. В нем прозвучали такие слова-сигналы к агрессии, как «тварь», «черти», «петушары». В сухом остатке вышло: Хабиб не влияет на проведение этих «грёбаных концертов», но тем, кто может, послал недвусмысленный призыв не пущать и запрещать.

Коллеги по цеху, которых остервенело начали обзванивать журналисты, естественно, вступались за своих. Певец матерных частушек Сергей Шнуров отошёл в сторонку и запустил опрос. Куда смелее повела себя Виктория Боня . Экс-звезда реалити-шоу «Дома-2» напомнила Нурмагомедову, что он личность, а не быдло и предложила вспомнить-таки позабытый за время тренировок язык дипломатии.

А Bahh Tee призвал не судить о мусульманах по отдельным представителям, напомнив всем о том, что ислам — это религия мира и терпения.

Самым нетривиальным мнением выделился Олег Тактаров . С него станется, чего говорить. Он и место такое занимает — на перекрестье спорта и шоу-бизнеса. Бывший чемпион UFC, а затем актер и каскадер сравнил Нурмагомедова с полководцем Амру ибн аль-Асу, который сжёг Александрийскую библиотеку.

«Её сжег человек, сказавший, что если там собраны книги, повторяющие Коран, то они не нужны; а если там что-то другое, то они вредны. Вот так были потеряны знания, собранные мудрецами за сотни лет», — цитирует Тактарова Sport24.

Легенда действительно поучительная: монополия и монолог как ведущая форма общения, учит нас история, позволяет всходить цветам великого зла; конкуренция и плюрализм мнений куда живительнее и спасительнее.

Только сам Нурмагомедов вряд ли рассуждает в подобном ключе. Для него, очевидно, важнее было отстоять свое право на свободное высказывание. Пусть грубовато, но кто как выучился. Куда вероятнее, что обращения Тимати Хабиб в глаза не видел и писал ответ, разгорячённый вольным пересказом своего окружения. По другой информации, 29-летний боец среагировал на просьбы подписчиков и отвечал им, не разобравшись в вопросе. А в результате угодил впросак и вынужден был закрывать комментарии к своему посту.

Уязвленный Тимати ахиллесову пяту в позиции Хабиба нашёл без труда. Благо, парень умный и книжек за свою жизнь, это видно, прочитал немало. Сводится она к одному слову: ханжество. Действительно, нелегко разглядеть морального авторитета в человеке, который в диалоге активно оперирует словами «тварь» и «петушара». А ведь Нурмагомедов, как видится, претендует на эту роль. Хотя бы в пределах отдельно взятого Дагестана. Но в свете произошедшего, ей-Богу, лучше бы он оставался исключительно спортсменом.

«Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего, и не ругайтесь матом. А пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко-нравственную мораль, вы выглядите смешно, в глазах собственной же аудитории», — написал Тимати в Instagram.

В публичном поле Нурмагомедов перешёл грань человеческого общения и проиграл — прежде всего, в глазах здравомыслящих людей.