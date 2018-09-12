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Тарпищев: лидеры сборной России в хорошем состоянии подходят к матчу Кубка Дэвиса
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Тарпищев: лидеры сборной России в хорошем состоянии подходят к матчу Кубка Дэвиса 

Р-Спорт 5 часов назад
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Лидеры сборной России по теннису в хорошем состоянии подходят к матчу Кубка Дэвиса против команды Белоруссии, заявил капитан российской сборной, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Матч плей-офф первой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Белоруссии состоится 14-15 сентября на МСА «Лужники» в Москве.
"Наши ребята приехали на эту игру раньше, чем на матч с Австралией. Прогнозы сейчас более оптимистичные. Но, увы, все они в разном состоянии, потихоньку все выправляют (свою форму). Мне очень понравился Карен Хачанов, он в хорошем состоянии сейчас. Есть некоторые шероховатости у Даниила Медведева. Состояние наших троих ведущих теннисистов оптимистичное. Будем думать, кого на какие игры выставит Белоруссия. А так все у нас могут сыграть", — сказал Тарпищев журналистам.
За сборную России на встречу с белорусами заявлены Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Евгений Донской и Евгений Карловский.
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