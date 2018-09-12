Тарпищев: лидеры сборной России в хорошем состоянии подходят к матчу Кубка Дэвиса

Матч плей-офф первой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Белоруссии состоится 14-15 сентября на МСА «Лужники» в Москве.