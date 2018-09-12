Ещё
Глава ФоРГО предложил скорректировать «муниципальный фильтр» на выборах глав регионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава ФоРГО предложил скорректировать «муниципальный фильтр» на выборах глав регионов 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин предложил смягчить «муниципальный фильтр» на выборах глав регионов для парламентских партий.
"Я не считаю, что его ["муниципальный фильтр"] надо убирать. Туда надо добавить дополнительные «двери», которые ведут на выборы", — сказал он в ходе круглого стола, посвященного итогам единого дня голосования 9 сентября.
По словам Костина, эти дополнительные «двери» могут быть предоставлены партиям, у которых есть депутат Государственной думы, избранный от территории, или фракция в региональном законодательном собрании.
"У нас дискриминация происходит. У нас, если есть фракция в законодательном собрании субъекта Федерации, ты можешь пойти на выборы в Государственную думу, а на выборы губернатора пойти не можешь. Если у партии есть представительство в 10% муниципалитетов субъекта, она тоже должна выходить на выборы [губернатора без «фильтра»], если у нее есть какой-то результат на федеральных выборах, у ее списка, это тоже достаточные основания, чтобы она получала доступ [на выборы губернатора]. Я считаю, что вот так «фильтр» должен развиваться", — заключил Костин.
ТАСС: последние новости
Дэвид Духовны приедет с концертами в Россию в феврале 2019 года СМИ: бывший капитан сборной Англии Терри проходит медосмотр для "Спартака" Футболист "Локомотива" Смолов тренируется без ограничений и может сыграть с "Динамо"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам10
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»4
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Терри отказался переходить в «Спартак»2
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение