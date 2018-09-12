Глава ФоРГО предложил скорректировать «муниципальный фильтр» на выборах глав регионов

"Я не считаю, что его ["муниципальный фильтр"] надо убирать. Туда надо добавить дополнительные «двери», которые ведут на выборы", — сказал он в ходе круглого стола, посвященного итогам единого дня голосования 9 сентября.

По словам Костина, эти дополнительные «двери» могут быть предоставлены партиям, у которых есть депутат Государственной думы , избранный от территории, или фракция в региональном законодательном собрании.

"У нас дискриминация происходит. У нас, если есть фракция в законодательном собрании субъекта Федерации, ты можешь пойти на выборы в Государственную думу, а на выборы губернатора пойти не можешь. Если у партии есть представительство в 10% муниципалитетов субъекта, она тоже должна выходить на выборы [губернатора без «фильтра»], если у нее есть какой-то результат на федеральных выборах, у ее списка, это тоже достаточные основания, чтобы она получала доступ [на выборы губернатора]. Я считаю, что вот так «фильтр» должен развиваться", — заключил Костин.