Во время «Кросса нации» изменят схему движения транспорта

Движение общественного транспорта в Мотовилихинском районе изменится 15 сентября, во время проведений «Кросса нации».

В краевом министерстве спорта пояснили, что первые в этом году кросс пройдёт в Перми в новом формате. Дистанцию проложили в лесном массиве по пересеченной местности. Участники побегут по трассам лыжной базы «Динамо».

Проезд на кросс предусмотрен со стороны микрорайонов Ива и Архирейка по улице Грибоедова. Во избежание заторов и пробок 15 сентября с 07.30 до 16.00 будет организовано одностороннее движение по улице Самаркандской от улицы Художника Зеленина до улицы Глуховская. Участникам, которые поедут на соревнования по Самаркандской, предложат объезд по улицам Глуховской, Старцева, Грибоедова.

Зарегистрироваться на соревнования можно до 14 сентября на сайте Министерства физической культуры и спорта Пермского края www.sport.permkrai.ru. Заявку также можно подать с 14.00 до 19.00 по адресам:

Дворец спорта «Орленок», ул. Сибирская, д. 47 (Здесь можно подать коллективную заявку) УДС «Молот», ул. Лебедева, д. 13 СК им В. П. Сухарева, Шоссе Космонавтов, д. 158А, здание легкоатлетического манежа Спортивный комплекс «Прикамье», Ласьвинская,1 Дистанций четыре: 1, 2, 3 и 6 километров. Бежать могут как взрослые, так и дети.