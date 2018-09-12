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«Астон Вилла» хочет перехватить Терри у «Спартака»
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«Астон Вилла» хочет перехватить Терри у «Спартака» 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри может вернуться в "Астон Виллу", где он провел прошлый сезон. Бирмингемцы готовы платить Терри 3 миллиона фунтов в год.
Переговоры Терри со "Спартаком" еще не завершены, и «Астон Вилла» собирается перехватить футболиста. По информации Daily Star, семикратные чемпионы Англии готовы пойти навстречу Джону и удовлетворить его финансовые запросы. Ранее, «Вилла» не смогла продлить контракт с игроком из-за финансовых проблем.
Ранее Джон Терри получил российскую визу. Если переговоры со «Спартаком завершатся успешно, то англичанин сможет присоединиться к „Спартаку“ до 14 сентября.
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