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Второкурсницы академии водного транспорта отправились на практику в Европу
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Второкурсницы академии водного транспорта отправились на практику в Европу 

Управа района Нагатинский затон + ещё 1 5 часов назад
Фото: Нагатинский затон
Второкурсницы Московской государственной академии водного транспорта отправились на учебную практику на парусном судне «Мир» 12 сентября.
Впервые в плавание отправилась команда, которая целиком состоит из девушек. Маршрут «Мира» будет выглядеть следующим образом: практикантки посетят Таллин, переплывут Ла-Манш. Во Франции они бросят якорь в 2 портах, в одном из них они примут участие в гонке парусных судов. Последнее место, которое они посетят перед возвращением — Санкт-Петербург.
— Учебе это не помешает, вместе с курсантами отправились преподаватели. Кроме практических занятий практиканток ждет изучение теории по особому плану, — заверил редактора газеты «Нагатинский затон» начальник отдела по организации практик обучающихся и трудоустройству выпускников Михаил Курилкин.
Курсанты МГАВТ попрощались с девушками на торжественном построении. Теперь они увидятся только зимой, ведь практика завершится 30 ноября.
Фото: страница «Вестник МГАВТ».
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