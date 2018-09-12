Второкурсницы академии водного транспорта отправились на практику в Европу

Второкурсницы Московской государственной академии водного транспорта отправились на учебную практику на парусном судне «Мир» 12 сентября.

Впервые в плавание отправилась команда, которая целиком состоит из девушек. Маршрут «Мира» будет выглядеть следующим образом: практикантки посетят Таллин, переплывут Ла-Манш. Во Франции они бросят якорь в 2 портах, в одном из них они примут участие в гонке парусных судов. Последнее место, которое они посетят перед возвращением — Санкт-Петербург.

— Учебе это не помешает, вместе с курсантами отправились преподаватели. Кроме практических занятий практиканток ждет изучение теории по особому плану, — заверил редактора газеты «Нагатинский затон» начальник отдела по организации практик обучающихся и трудоустройству выпускников Михаил Курилкин.

Курсанты МГАВТ попрощались с девушками на торжественном построении. Теперь они увидятся только зимой, ведь практика завершится 30 ноября.

Фото: страница «Вестник МГАВТ».