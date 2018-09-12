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Обязательное рукопожатие сделает датское гражданство в три раза дороже
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Обязательное рукопожатие сделает датское гражданство в три раза дороже 

Prian.ru 5 часов назад
Фото: Prian.ru
Антииммиграционная датская народная партия, которая выдвинула требование о рукопожатии, заявила, что вполне разумно повысить плату за гражданство. По словам пресс-секретаря партии Кристиана Лангбалле, если учесть, что человек получает датское гражданство, размер взноса вполне разумный, сообщает The Local. К тому же, вскоре такой статус может стать почти привилегией, учитывая, что правительство планирует ограничить число выданных разрешений до 1 000 в год.
В рамках новых правил, касающихся гражданства, участники должны будут пожать руку местному должностному лицу. Это предложение в основном нацелено на мусульман, которые отказываются пожать руку представителям противоположного пола. По заявлению министра миграции страны Ингер Стейберг, рукопожатие — классическое приветствие в Дании и проявление уважение людей друг к другу. Претенденты на гражданство также должны подписать на церемонии документ, обещающий уважать датские ценности.
Но не факт, что рукопожатие станет обязательной частью процедуры, поскольку социал-демократы, которые обычно сопровождают иммиграционные правила правительства, отметили, что не поддерживают данный ритуал. Лидер партии Метте Фредериксен заявила, что считает рукопожатие важным этапом приветствия, но выразила обеспокоенность по поводу его включения в закон.
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