Скакуны и наездники поборются за Кубок губернатора

— Участники будут состязаться в 17 скачках и заездах. Традиционно на ипподроме разыграют главный приз — Кубок губернатора Забайкальского края. Кстати, впервые в истории соревнований, а они в этом году проводятся в 41-й раз, испытают лошадей забайкальской породы, — рассказали в пресс-службе.

Общий призовой фонд турнира — 200 тысяч рублей. Возможно, деньги выиграют гости из Иркутской области и Республики Бурятия, которые хотят принять участие в соревнованиях.

Открытие турнира — 22 сентября в 12.00 часов. Проехать до Читинской госконюшни можно на автобусных маршрутах № 6, 28, 105 и 106.