Ещё
В Петербурге пройдет фестиваль мужского джаза
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге пройдет фестиваль мужского джаза 

News.ru 5 часов назад
В Санкт-Петербурге в конце октября пройдет фестиваль мужского джаза JAZZMAN BRASS. Мероприятие состоится в особняке «Пальма», который расположен в самом центре Северной столицы.
По словам организаторов, традиционная концепция мероприятия останется неизменной: в течение двух дней на сцену фестиваля будут выходить только мужчины, передают «Невские новости».
Среди исполнителей такие команды, как DIZZY DUTCH DUCK, JAZZ PHILHARMONIC ORCHESTRA, ОRCHESTRA BEAТ и другие. Кроме того, на площадке фестиваля будут открыты фотозоны, танцевальные мастер-классы, а также подано угощение для музыкантов и зрителей.
JAZZMAN BRASS пройдет 27 и 28 октябре.
News.ru: последние новости
Нурмагомедов вышел за рамки морали В Дагестане приостановили продажу билетов на рэп-концерт Терри отказал «Спартаку»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам10
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»4
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Терри отказался переходить в «Спартак»1
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение