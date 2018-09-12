В Петербурге пройдет фестиваль мужского джаза

В Санкт-Петербурге в конце октября пройдет фестиваль мужского джаза JAZZMAN BRASS. Мероприятие состоится в особняке «Пальма», который расположен в самом центре Северной столицы.

По словам организаторов, традиционная концепция мероприятия останется неизменной: в течение двух дней на сцену фестиваля будут выходить только мужчины, передают «Невские новости».

Среди исполнителей такие команды, как DIZZY DUTCH DUCK, JAZZ PHILHARMONIC ORCHESTRA, ОRCHESTRA BEAТ и другие. Кроме того, на площадке фестиваля будут открыты фотозоны, танцевальные мастер-классы, а также подано угощение для музыкантов и зрителей.

JAZZMAN BRASS пройдет 27 и 28 октябре.