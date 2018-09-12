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Лионель Скалони: «У меня проблемы с Дибалой? Не создавайте проблем там, где их нет»
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Лионель Скалони: «У меня проблемы с Дибалой? Не создавайте проблем там, где их нет» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что у него нет проблем с нападающим Пауло Дибалой. Форвард «Ювентуса» в двух сентябрьских матчах команды отыграл всего половину тайма, что вызвало недовольство его брата Густаво, который раскритиковал тренерский штаб.
— Вы думаете, у меня ест проблемы с Дибалой? — цитирует TyC Sports Скалони. — Он феноменален. Это отличный игрок. Но мы с ним работаем не каждую неделю. Не нужно изобретать проблемы там, где их не существует. Давайте двигаться дальше.
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