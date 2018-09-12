Самарский хор «Свирель» стал победителем Всероссийского фестиваля в Артеке

Мероприятие проводилось международным детским центром «Артек» совместно с Всероссийским хоровым обществом.

Коллективы прошли предварительный отбор в федеральных округах и в сложнейшей борьбе вырвались в финал, который прошел в Артеке. В гонке за первое место приняло участие 20 хоров, более 500 участников со всей страны.

В битве хоров победа досталась самарскому коллективу «Свирель», в составе которого ученики шестых классов самарской гимназии № 2. В награду они получат путевку в «Артек» в следующем году.

А в этом году «свирелькам» предстоит еще одно серьезное испытание — по итогам отборочного тура Всероссийского театрально-поэтического фестиваля «Табуретка » самарский коллектив с мюзиклом «Приключения Незнайки и его друзей» прошёл в финал, который состоится в Санкт-Петербурге в ноябре.