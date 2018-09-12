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Самарский хор «Свирель» стал победителем Всероссийского фестиваля в Артеке
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Самарский хор «Свирель» стал победителем Всероссийского фестиваля в Артеке 

Волга Ньюс + ещё 1 5 часов назад
Фото: Волга Ньюс
Мероприятие проводилось международным детским центром «Артек» совместно с Всероссийским хоровым обществом.
Коллективы прошли предварительный отбор в федеральных округах и в сложнейшей борьбе вырвались в финал, который прошел в Артеке. В гонке за первое место приняло участие 20 хоров, более 500 участников со всей страны.
В битве хоров победа досталась самарскому коллективу «Свирель», в составе которого ученики шестых классов самарской гимназии № 2. В награду они получат путевку в «Артек» в следующем году.
А в этом году «свирелькам» предстоит еще одно серьезное испытание — по итогам отборочного тура Всероссийского театрально-поэтического фестиваля «Табуретка » самарский коллектив с мюзиклом «Приключения Незнайки и его друзей» прошёл в финал, который состоится в Санкт-Петербурге в ноябре.
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