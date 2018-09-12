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ФК «Балтика» разыгрывает бесплатные билеты на матчи среди болельщиков
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ФК «Балтика» разыгрывает бесплатные билеты на матчи среди болельщиков 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Футбольный клуб «Балтика» разыгрывает бесплатные билеты среди болельщиков. Конкурс, как сообщили в пресс-службе, будет проводиться на постоянной основе — два раза в неделю.
«Мы задаём один вопрос, а те любители футбола, которые быстрее других и, главное, правильно на него ответят, получат приз. Ответы принимаются в комментариях к конкурсу на всех страницах ФК «Балтика» в соцсетях и в гостевой сайта клуба. Первые три болельщика в каждой из них, правильно ответившие на вопрос, получат по два билета на футбол», — рассказали в клубе.
Лидеры общего зачета (победителям еженедельно будут начисляться быллы) получат главный приз — клубные карты.
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