ФК «Балтика» разыгрывает бесплатные билеты на матчи среди болельщиков

Футбольный клуб «Балтика» разыгрывает бесплатные билеты среди болельщиков. Конкурс, как сообщили в пресс-службе, будет проводиться на постоянной основе — два раза в неделю.

«Мы задаём один вопрос, а те любители футбола, которые быстрее других и, главное, правильно на него ответят, получат приз. Ответы принимаются в комментариях к конкурсу на всех страницах ФК «Балтика» в соцсетях и в гостевой сайта клуба. Первые три болельщика в каждой из них, правильно ответившие на вопрос, получат по два билета на футбол», — рассказали в клубе.

Лидеры общего зачета (победителям еженедельно будут начисляться быллы) получат главный приз — клубные карты.