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Глава Минтранса не стал спасать пилотов, лишенных летных прав
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Глава Минтранса не стал спасать пилотов, лишенных летных прав 

Daily Storm 5 часов назад
Фото: Daily Storm
Министерство транспорта не будет восстанавливать в правах российских пилотов, которых Росавиация лишила летных свидетельств, посчитав их оформленными незаконно. В Минтрансе ранее считали, что у Росавиации не было полномочий лишать пилотов лицензий и обсуждали возможность отмены приказов подконтрольного ведомства, но министр Евгений Дитрих решил оставить все как есть. Об этом «Шторму» рассказали два источника, присутствовавшие на встрече Дитриха с группой пилотов, которые судятся с Росавиацией.
Министр ясно дал понять пилотам, что Минтранс не станет отменять приказы Росавиации. Вместо кардинального решения проблемы Дитрих предложил создать общественный совет, который занялся бы проблемами гражданской авиации, в том числе вопросами пилотов, лишенных летных прав.
«Министр дал поручение своему помощнику проработать этот вопрос. Чем именно будет заниматься этот общественный совет и что это вообще такое, пока совершенно непонятно», — рассказал один из собеседников «Шторма».
Авиаторы считают, что создание общественного совета не решит проблему. По их мнению, Минтранс просто отказывается ввязываться в спор Росавиации с летчиками о правомерности лишения пилотов свидетельств.
О восстановлении в правах сотен пилотов в Минтрансе задумались в мае 2018 года. Чиновники хотели отменить ряд приказов Росавиации, которые ведомство выпустило после расследования причин катастрофы Boeing в Казани в 2013 году. Следственный комитет выявил нарушения при оформлении летных документов пилота, затем нарушения нашли во многих частных авиационных центрах по всей России. В итоге прав лишились несколько сотен пилотов.
В Минтрансе считали, что Росавиация не могла аннулировать документы летчиков, поскольку речь шла о специальном праве, лишать которого по закону можно только в случае административного правонарушения. В министерстве даже подготовили соответствующий проект приказа об отмене решений Росавиации, но дальше этого дело не пошло. Не была реализована и другая идея Минтранса, — о внедрении программы реабилитации пилотов-лишенцев. По задумке ведомства, забракованные властями летчики должны были пройти краткий курс переподготовки и сдать экзамены, чтобы вернуться в ряды авиаторов.
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