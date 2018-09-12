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Бурков: современные технологии позволяют не сносить аварийную «Арену-Омск»
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Бурков: современные технологии позволяют не сносить аварийную «Арену-Омск» 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
ОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Современные строительные технологии позволят не сносить, а реконструировать аварийную «Арену-Омск» — домашнюю арену хоккейного клуба «Авангард». Об этом заявил в среду журналистам врио губернатора Омской области Александр Бурков.
"Авангард" будет проводить домашние матчи предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в подмосковной Балашихе из-за проблем при подготовке «Арены-Омск» к ремонту перед чемпионатом сезона-2018/19.
"Я считаю, что сегодняшние технологии позволяют реконструировать любой объект. Сейчас мы должны понять степень ущерба, степень аварийности этого объекта. И посмотреть те строительные возможности, которые есть у наших компаний. Если не могут наши компании, то посмотреть, кто может и откуда. Безусловно, когда [в Омске] будет руководство "Газпром нефти", мы первым делом будем обсуждать этот вопрос", — сказал Бурков, подтвердив, что ожидает возвращения хоккейной команды в Омск уже в следующем году.
В ряде СМИ ранее появилась информация, что дворец будет снесен. Как сообщил председатель совета директоров клуба Александр Крылов, будущее арены прояснится после получения результатов экспертизы.
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