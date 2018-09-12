Бурков: современные технологии позволяют не сносить аварийную «Арену-Омск»

"Авангард" будет проводить домашние матчи предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в подмосковной Балашихе из-за проблем при подготовке «Арены-Омск» к ремонту перед чемпионатом сезона-2018/19.

"Я считаю, что сегодняшние технологии позволяют реконструировать любой объект. Сейчас мы должны понять степень ущерба, степень аварийности этого объекта. И посмотреть те строительные возможности, которые есть у наших компаний. Если не могут наши компании, то посмотреть, кто может и откуда. Безусловно, когда [в Омске] будет руководство "Газпром нефти" , мы первым делом будем обсуждать этот вопрос", — сказал Бурков, подтвердив, что ожидает возвращения хоккейной команды в Омск уже в следующем году.