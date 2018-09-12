Как играет «Челси» под руководством Сарри. Чисто тактический разбор

Александр Журавлёв и журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер в программе «Чисто тактический разбор» попытались разобраться в том, как играет лондонский «Челси» под руководством главного тренера Маурицио Сарри. Итальянский специалист возглавил команду минувшим летом после отставки своего соотечественника Антонио Конте, с которым синие заняли лишь пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги в прошлом сезоне. Под руководством нового тренера лондонцы хорошо начали новую кампанию и в настоящий момент с максимальным количеством набранных очков располагаются на второй строчке, лишь по дополнительным показателям уступая «Ливерпулю».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате» или на канале «МЯЧ Production» в YouTube.