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Как играет «Челси» под руководством Сарри. Чисто тактический разбор
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Как играет «Челси» под руководством Сарри. Чисто тактический разбор 

Чемпионат.com 5 часов назад
Александр Журавлёв и журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер в программе «Чисто тактический разбор» попытались разобраться в том, как играет лондонский «Челси» под руководством главного тренера Маурицио Сарри. Итальянский специалист возглавил команду минувшим летом после отставки своего соотечественника Антонио Конте, с которым синие заняли лишь пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги в прошлом сезоне. Под руководством нового тренера лондонцы хорошо начали новую кампанию и в настоящий момент с максимальным количеством набранных очков располагаются на второй строчке, лишь по дополнительным показателям уступая «Ливерпулю».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате» или на канале «МЯЧ Production» в YouTube.
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