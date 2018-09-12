Ещё
Источник: «Даллас» близок к заключению нового контракта с Тайлером Сегином
Далее:
Читайте также:
Ещё

Источник: «Даллас» близок к заключению нового контракта с Тайлером Сегином 

Чемпионат.com + ещё 1 5 часов назад
Инсайдер TSN Даррен Дрегер рассказал о ходе переговоров по новому контракту между «Даллас Старз» и канадским нападающим Тайлером Сегином.
«Выглядит так, что переговоры «Далласа» с Сегином вошли в решающую фазу. Источники говорят, что сделка близка, но работа ещё не завершена», — написал Дрегер в своём «твиттере».
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 26-летний Сегин принял участие во всех 82 матчах, сумев записать в актив 78 (40+38) баллов при показателе полезности "+14" и 43 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 21 минуты за игру. Действующий контракт Сегина с зарплатой в $ 5,75 млн за сезон истекает через год. Тайлер выступает за «звёзд» на протяжении последних пяти лет.
Чемпионат.com: последние новости
Почему Олег Знарок должен вернуться в «Динамо» Терри опубликовал фото с медосмотра Кожевников: «Авангард» должен победить, он превосходит «Ак Барс» в катании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам10
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»4
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Терри отказался переходить в «Спартак»2
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение