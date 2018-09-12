Источник: «Даллас» близок к заключению нового контракта с Тайлером Сегином

«Выглядит так, что переговоры «Далласа» с Сегином вошли в решающую фазу. Источники говорят, что сделка близка, но работа ещё не завершена», — написал Дрегер в своём «твиттере».

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 26-летний Сегин принял участие во всех 82 матчах, сумев записать в актив 78 (40+38) баллов при показателе полезности "+14" и 43 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 21 минуты за игру. Действующий контракт Сегина с зарплатой в $ 5,75 млн за сезон истекает через год. Тайлер выступает за «звёзд» на протяжении последних пяти лет.