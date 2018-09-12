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«Сандерленд» расторг контракт с футболистом, который опоздал на тренировку на 72 дня
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«Сандерленд» расторг контракт с футболистом, который опоздал на тренировку на 72 дня 

Спорт-Экспресс + ещё 2 5 часов назад
«Сандерленд» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с сенегальским защитником Папи Джилободжи, который прибыл в расположение клуба олько спустя 72 дня после установленного срока.
— Джилободжи, у которого контракт с «Сандерлендом» до июня 2020 года, в июне 2018 года заявил, что хочет покинуть клуб. Чтобы удовлетворить его желание, клуб заключил с игроком письменное соглашение, позволяющее ему провести июль в добровольном неоплачиваемом отпуске. Когда этот срок подошел к концу, игрок должен был либо перейти в новый клуб — достигнув удовлетворительной для себя и для «Сандерленда» сделки — или вернуться в команду, чтобы продолжить играть футбол. Вместо этого он вернулся в «Сандерленд» через месяц, в первую неделю сентября, проигнорировав письменные просьбы о возвращении. Вернувшись, он прошел тот же фитнес-тест, что и его коллеги, и полностью провалил его, — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Игрок перебрался в «Сандерленд» в 2016 году из «Челси» за 8 миллионов фунтов стерлингов.
"Сандерленд" в сезоне-2017/18 вылетел из чемпионшипа в третью по силе лигу Англии.
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